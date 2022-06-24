İran'dan İsrail'in iddialarına tepki

İran, İsrail’in Türkiye’ye giden vatandaşlarına Tahran’ın saldıracağı yolundaki suçlamasını reddetti. Tahran, İsrail’in bu iddialarına karşı Ankara’ya sessiz kalmaması çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından gündeme getirilen suçlamayı ‘gülünç” olarak niteledi.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Said Hatibzade, 'Bu asılsız iddialar gülünç. Bunlar iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmeye yönelik önceden tasarlanmış bir komplonun parçası. Türkiye'nin bu iddialar karşısında sessiz kalmayacağını umuyoruz.' dedi.

Hatipzade, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hodayi'nin İsrail tarafından öldürülmesine yönelik misillemenin “ağır” olacağını, ancak bu konuda yurt dışındaki sivillerin güvenliğinin tehlikeye atılmayacağını söyledi.