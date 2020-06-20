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21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İran için ABD’ye, ilhak için İsrail’e hayır

20 Haziran 2020, Cumartesi 23:27
ABD’nin İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uzatma planlarına İngiltere, Fransa ve Almanya’dan tepki geldi.

Üç Avrupa ülkesi, ABD’yi bu konuda desteklemeyeceklerini ancak Tahran’la 2015 nükleer anlaşmasında süre gelen ihlallerle ilgili görüşmelerde bulunmak istediklerini açıkladı. Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre İran’la Batı ülkeleri arasında imzalanan anlaşmaya göre, Tahran’ın nükleer programıyla ilgili belirlenen sınırlara uyması durumunda, BM’nin silah ambargosunun Ekim ayında kaldırılması öngörülüyordu. Taraf olduğu nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilen ABD ise ambargoyu uzatmak istiyor. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ambargoyu uzatmaması halinde Washington, nükleer anlaşmada ana hatları çizilen bir süreci kullanarak, İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulama tehdidinde bulunuyor. Böyle bir hamleninse nükleer anlaşmanın tamamen ortadan kalkması anlamına geleceği belirtiliyor. 

Almanya ve Fransa’dan İsrail’e uyarı

İsrail İstihbarat Bakanlığı’nın hazırladığı bir değerlendirme raporunda, ilhak planlarının derhal hayata geçirilmesi için zamanın çok uygun olduğu belirtildi. Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen iki ülkesi Almanya ve Fransa, İsrail’e bir kez daha çağrıda bulunarak, Batı Şeria’ya yönelik ilhak planlarından vazgeçmesini istedi. DW’deki habere göre Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Bizim öncelikli hedefimiz, uluslar arası hukuka aykırı bir ilhakın gerçekleşmemesi” diyerek, AB’deki ortaklar ve Ürdün gibi bölge ülkeleriyle bu yöndeki görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İsrail’in ilhak planını uygulaması halinde, bunun Ortadoğu’daki istikrarsızlığı daha da güçlendireceğini ifade etti. Bakan Le Drian, İsrail devletinin barış içinde yan yana yaşayabileceği bir Filistin devletinin oluşması ile iki devletli çözümün hala en iyi seçenek olduğunu vurguladı. 

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