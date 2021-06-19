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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

19 Haziran 2021, Cumartesi 09:59
İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 62'sini alan muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Ilımlı olarak görülen eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemati, seçimleri kazanan Reisi'yi instagram hesabından kutladı. Seçimlere aday olan eski İran Devrim Muhafızları lideri Mohsen Reazi de seçim yenilgisini kabul etti.

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

Bu yılki seçimlerde halkın bir kesimi kötüleşen ekonomik zorluklara duyulan öfke ve katı kurallarla dayalı yönetimden kaynaklanan hayal kırıklığı nedeniyle seçimi boykot etti.

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ve siyasi mahkumların idam edilmesine onay vermekle suçlanan Eski Yargı Erki Başkanı Reisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, Cumhurbaşkanı
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