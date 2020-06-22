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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

İran, 'kara kutu'yu Fransa'ya gönderiyor

22 Haziran 2020, Pazartesi 22:11
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, düşürülen Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın kara kutusunun Fransa'ya gönderileceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İran'ın birkaç gün içinde Ukrayna uçağına ait kara kutuyu okunması için Fransa'ya göndereceğini aktaran Zarif, "İran, kara kutuyu gönderme kararını bir süre önce aldı ve hızlıca uygulayacak." dedi.

Zarif, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ilgili hukuki konuları ve uçağın zararının karşılanması için görüşmeye hazır olduklarını Ukrayna'ya bildirdiklerini ancak Kiev yönetiminin henüz heyet göndermediğini ifade etti.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2019'da Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti. Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

İranlı yetkililer kara kutunun gönderilmesiyle ilgili daha önce farklı açıklamalar yapmış ve kara kutunun akıbetinin ne olacağı netlik kazanmamıştı.

AA

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