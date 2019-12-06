"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

İran lideri Hamaney'in Facebook sayfası kapatıldı

06 Aralık 2019, Cuma 17:36
Sosyal medya platformu Facebook, daha önce engellediği İran lideri Ali Hamaney'in Arapça sayfasını kapattı.

İran medyasında yer alan haberlerde, Facebook'un "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir süre önce askıya aldığı Hamaney'in 100 binden fazla takipçisi bulunan Arapça hesabını kapattığı belirtildi.

Sosyal medya platformu Instagram da nisan ayında ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızları'nda görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami'nin hesaplarını kapatmıştı.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 888 bin takipçisi bulunan hesabını da kapatmıştı.

İran'da yüzde 55'lik oranla en çok kullanılan uygulama Telegram'ın ardından, en popüler ikinci sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.

Etiketler: İran, Hamaney, Facebook
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Angela Merkel, Auschwitz'i ziyaret etti

    Ağrı ve Bingöl'de deprem

    Lübnan yardım arıyor

    Hulusi Akar: Terörle mücadele konusunda yalnız bırakıldık

    KPSS-2019/6 sonuçları açıklandı

    Davutoğlu'nun ekibinden ayrılık haberi

    'Taahhütler yerine getirilmezse Suriye'den çıkmayız'

    ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

    Fransa'daki gösterilerde bilanço ağır

    Yusuf İslam'ın medya danışmanı Carvalho'nun Müslüman olma gerekçesi...

    Bakan Kurum: 13 termik santralin ayrı ayrı incelemesi yapılacak

    Bu eğitimle nereye?

    ABD’nin savaş suçları soruşturulsun

    Londra’ya niye gittik?

    ‘Nefretini yaymasına izin vermeyeceğim’

    ‘Üniversitemin kayyım ile lekelenmesini istemiyorum’

    Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası TBMM'de kabul edildi

    Cerenler ölmesin

    RTÜK’e AYM freni

    Cezaevleri doldu taştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rövanş...
    Ahmet BATTAL

    Hukuk devletinin güvenliğini soruşturmak
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiyelere takvim
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrafın bir adı da Savarona
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Sözleşmesinin örfümüze aykırı mefhumları
    Genel

    Bu eğitimle nereye?
    Genel

    Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, mahlûkatın ibadetlerini de fehmeder
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde ekonomik bağımsızlık veya istiğna...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.