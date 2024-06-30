İran tehdit etti

İran’ın Birleşmiş Milletler Misyonu, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a karşı “tam ölçekli bir askeri saldırıya” girişmesi durumunda “yıkıcı bir savaşın başlayacağı” uyarısında bulundu.

İran’ın mesajı, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, birkaç Hizbullah mevzisini vurmasının ardından geldi. İran BM Misyonu, X hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in Hizbullah’a karşı bir savaş başlatması durumunda “tüm seçeneklerin, tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere, masada olduğunu” bildirdi. Ankara - anka

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