Irkçılığa karşı sokağa çıktılar

İngiltere’de 100’den fazla aşırı sağcı şiddet eyleminin planlandığı saatlerde karşıt gösteri düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı, sokakları doldurarak aşırı sağcılarının sayısını geride bıraktı.

Ülke genelinde ırkçılık karşıtları, aşırı sağcıların planladığı şiddet eylemlerine karşı bir araya gelerek, çok sayıda kentte karşıt gösteri düzenledi. Binlerce polisin görevlendirildiği gösterilerde, ırkçılık karşıtlarının aşırı sağcı gruplardan sayıca çok daha fazla olduğu gözlemlendi. Londra’nın doğusundaki Walthamstow’da ırkçılık karşıtı on binlerce kişi sokaklarda toplanarak “EDL (İngiliz Savunma Ligi) Walthamstow’a hoş gelmedi”, “Irkçılığa yer yok”, “Özgür Filistin” ve “Nefret burada hoş karşılanmadı” yazılı pankartlar taşıdı. Brighton’da da bir hukuk bürosunun önünde az sayıda aşırı sağcı toplanırken, karşıt göstericilerin sayısının çok daha fazla olması sebebiyle polis herhangi bir gerginlik yaşanmasının önüne geçmek için aşırı sağcıların etraflarını sardı. Liverpool kentinde yüzlerce kişi, göçmen danışma merkezi nedeniyle hedef alınan bir kilisenin etrafında canlı kalkan oluşturdu. AA

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