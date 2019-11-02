İşgal planını bozmak farz

Hamas Hareketi SiyasÎ Büro Başkanı İsmail Heniyye, ”ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını bitirmek için adım atmak hepimizin üzerine farz olmuştur” dedi.

Kudüs ve Filistin İçin Küresel Koalisyon tarafından, “Yüzyılın Anlaşması ve İsrail’le Normalleşmeye Karşı Hep Beraber” başlığı altında düzenlenen 11’inci Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu, İstanbul’da başladı. Koalisyon Başkanı Hemmam Said programın açılış konuşmasında, Türkiye’nin Filistin meselesine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, İsrail’le normalleşme karşıtı söz konusu foruma ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.

İsrail’le normalleşmeye karşı vizyon çağrısı

Hamas Hareketi Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye de, Yüzyılın Anlaşması ve İsrail’le normalleşmeye karşı bir vizyon geliştirilmesi çağrısında bulunarak, “Yüzyılın Anlaşması planını bitirmek için adım atmak hepimizin üzerine farz olmuştur.” ifadelerini kullandı. ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planının yalnızca Filistin değil bütün bölge için tehlike arz ettiğini vurgulayan Heniyye, anlaşmayla mücadele etmenin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

“Yüzyılın şamarı”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen “Yüzyılın Anlaşması” planının detayları netleşmese de uluslar arası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Haberlere göre, anlaşma, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler ihtiva ediyor. Planda, İsrail’in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey ihtiva etmediği ifade ediliyor.

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İsrail, zulme devam ediyor

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine müdahalesinde 34’ü gerçek mermiyle olmak üzere 59 Filistinli yaralandı. Filistinliler, Gazze Şeridi’nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018’den bu yana her Cuma günü “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor. Gazze - aa

