"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

İşgal planını bozmak farz

02 Kasım 2019, Cumartesi 23:25
Hamas Hareketi SiyasÎ Büro Başkanı İsmail Heniyye, ”ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını bitirmek için adım atmak hepimizin üzerine farz olmuştur” dedi.

Kudüs ve Filistin İçin Küresel Koalisyon tarafından, “Yüzyılın Anlaşması ve İsrail’le Normalleşmeye Karşı Hep Beraber” başlığı altında düzenlenen 11’inci Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu, İstanbul’da başladı. Koalisyon Başkanı Hemmam Said programın açılış konuşmasında, Türkiye’nin Filistin meselesine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, İsrail’le normalleşme karşıtı söz konusu foruma ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkürlerini sundu. 

İsrail’le normalleşmeye karşı vizyon çağrısı

Hamas Hareketi Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye de, Yüzyılın Anlaşması ve İsrail’le normalleşmeye karşı bir vizyon geliştirilmesi çağrısında bulunarak, “Yüzyılın Anlaşması planını bitirmek için adım atmak hepimizin üzerine farz olmuştur.” ifadelerini kullandı. ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planının yalnızca Filistin değil bütün bölge için tehlike arz ettiğini vurgulayan Heniyye, anlaşmayla mücadele etmenin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

“Yüzyılın şamarı”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen “Yüzyılın Anlaşması” planının detayları netleşmese de uluslar arası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Haberlere göre, anlaşma, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması ve Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler ihtiva ediyor. Planda, İsrail’in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey ihtiva etmediği ifade ediliyor.

***

İsrail, zulme devam ediyor

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine müdahalesinde 34’ü gerçek mermiyle olmak üzere 59 Filistinli yaralandı. Filistinliler, Gazze Şeridi’nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018’den bu yana her Cuma günü “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor. Gazze - aa    

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'nin tamamı güvenli bölge haline gelsin
    📷

    Karikatürler

    Halk boğaz tokluğuna çalışıyor

    Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil

    Keşmir’de hayat zorlaşıyor

    İşgal planını bozmak farz

    Suyumuz kirleniyor

    İflâslar artacak

    İçişleri Bakanlığı: Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Göztepe, Trabzonspor'u üzdü

    MSB: İkinci Rus heyetiyle görüşmeler tamamlandı

    Beşiktaş, Antalya deplasmanından 3 puanla dönüyor

    Tel Abyad’da pazar yerine terör saldırısı: 13 sivil öldü
    📷

    Bu güzelliği yerinde görmelisiniz

    140 bine yakın kişi koşacak

    İçişleri Bakanı Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

    'İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışının yolu Veda Hutbesi'ndeki ilkelerde'

    Prof. Dr. Toros'tan "pastırma yazı'' açıklaması

    Mali'deki terör saldırısında ağır bilanço!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Perinçek’e risale
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil
    Ahmet BATTAL

    Hatibden muhatabına hutbeler
    Genel

    Halk boğaz tokluğuna çalışıyor
    Genel

    Temsilcilerimiz toplandı
    Faruk ÇAKIR

    Su gibi aziz ol
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye'nin tamamı güvenli bölge haline gelsin
    Adnan NACİR

    Rant Boğaz’dan gelir...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.