Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in 'barbarca saldırılar'ı ile kırmızı çizgiyi aştığını belirterek, İslam ülkelerinden saldırıları durdurmak için harekete geçmelerini istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İslam ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki "barbarca saldırılarını" durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, ismi zikredilmeyen bazı Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine İsrail'in saldırılarıyla alakalı mesaj gönderdi.

Heniyye mesajında Doğu Kudüs'te ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananların tehlikeli bir tırmanış ve suç olduğunu, bunlara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

İşlediği terör karşısında İsrail'i caydıracak güçlü bir tepki vermek gerektiğini kaydeden Heniyye, "İşgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı. Bu saldırılar ümmeti kışkırtıyor. İşgal altındaki Kudüs'ün, Arap ve İslami tarihini hedef alıyor. Kudüs halkının, toprakları üzerindeki hayatlarını, varlıklarını, geleceklerini ve meşru haklarını hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinden, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere, onların topraklarına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden "barbarca saldırılarını" durdurmak için harekete geçmelerini isteyen Heniyye, bu yönde siyasi ve diplomatik tutumlar sergilenmesi için çalışma çağrısında bulundu.