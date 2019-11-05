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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

'IŞİD kendine yeni bir güvenli bölge buldu'

05 Kasım 2019, Salı 19:21
ABD Başkanı Donald Trump 'Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) halifeliğinin yüzde 100' bozguna uğrarıldığını açıkladı. Ancak Amerikan askeri yetkililerine göre Suriye’den Irak’ın kuzeyine kayan IŞİD mensupları otorite boşluğundan yararlanarak Mahhur’da kendilerine güvenli bir bölge buldu.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge komutanları da IŞİD’lilerin bölgeye geldiğini doğruladı. Burada bir devlet otoritesinin bulunmaması bölgeyi güvenli kılıyor.

Mahmur; Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupların yoğun olarak bulunduğu Kandil’e yakın bir bölge. Türkiye bu bölgelere defalarca hava operasyonu düzenlemişti.

“Amaçları tekrar halifelik kurmak”

ABD Başkanı Trump’n 'IŞİD’i yüzde 100' bozguna uğrattığını söylemesi ve IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine rağmen Irak’taki ABD kuvvetlerinin komutanı General William Seely, 'IŞİD savaşçılarının' Suriye’den yüzlerce mil uzaklığına doğru yer değiştirdiğini söyledi. General Seely bu kişilerin amacının bölgede halifeliği tekrar kurmak olduğunu kaydetti.

2014 yılında IŞİD Irak ve Suriye topraklarında yaklaşık 55 bin kilometrekare bir alanı kontrol ederken bu bölgede 10 milyon insan yaşıyordu.

ABD’nin Suriye operasyonlarına yönelik hazırlanan ve ağustos ayında yayımlanan yıllık rapora göre 'IŞİD, Irak ve Suriye’de bir tehdit olmaya devam ediyor'. Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis da ABD Başkanı Trump’ı Suriye’den çekilme konusunda uyarmıştı.

Şimdi sahada görev yapan askeri yetkililer bu tehdidin devam ettiğini söylüyor. IŞİD, Kuzey Irak’ta sapa bir dağdaki vadiye yerleşiyor. Vadinin bir tarafını Kürt Peşmerge güçleri, diğer tarafını ise Irak ordusu kontrol ediyor. Ancak bu iki kuvvetin arasında iki tarafından da kontol etmediği 8 kilometre derinliğinde alanlar var. Bu boşluk da IŞİD mensuplarının buraya yerleşmesine fırsat tanıyor. Suriye’den kaçan IŞİD mensupları özellikle geceleri buraya geliyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: IŞİD, güvenli bölge
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