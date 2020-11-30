İskoç hükümeti yeniden bağımsızlık referandumu istiyor

İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karşı çıkmasına rağmen ikinci bağımsızlık referandumunu yapmakta ısrar ediyor.

Sturgeon, bölgesel parlamentonun yürütme döneminde yeni bağımsızlık referandumu kararını görmek istediğini söyledi.

İskoç Başbakan, İngiltere parlamentosunun İskoçya'daki bağımsızlık referandumunu engellemesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirtti; "Bağımsızlığı ne kadar hızlı elde edersek, hepimiz için o kadar iyi olur." dedi.

Boris Johnson, yetki devri talebini reddetmişti

İskoçya'daki mevcut yasaya göre bağımsızlık referandumu yapmak için İngiliz parlamentosundan onay alınması gerekiyor.

Referandum yetkisinin İskoç parlamentosuna devri talebi İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından reddedilmişti.