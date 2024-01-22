"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

İspanya, AB'nin İsrail'e karşı adım atmasını istiyor

22 Ocak 2024, Pazartesi 14:09
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve Filistin devletinin tanınması için adım atmaya çağırdı.

Albares, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Artık iki devletli çözümün ve Filistin devletinin tanınmasının gerçeğe dönüştürülme zamanının geldiğini dile getiren Albares, AB'deki tüm üye devletlerle gerek Filistin devletinin tanınması gerekse uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için görüştüklerini kaydetti.

Albares, "Tüm dünya aynı görüşte olmayabilir, kolay da olmayabilir ama açık olan bir şey var ki Orta Doğu'da barışın istenmesi konusunda tüm Avrupalılar hem fikir. Dost bir ülke olan İsrail'i de kapsayacak şekilde Orta Doğu'daki tüm ülkelerde barış ve güvenlik Filistin devletinin istikrarından geçiyor. Eğer bu şiddet sarmalının Orta Doğu'da son kez olmasını istiyorsak, Filistin halkına ufukta bir umut vermek zorundayız. Gerçekçi ve uygulanabilir bir Filistin devleti için bölgedeki tüm ülkelerle görüşmek ve bu umudu oluşturmak zorundayız." şeklinde konuştu.

AB ülkelerine "adım atın" çağrısında bulunan Albares, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da tek bir otoritenin ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması ve bunun İsrail tarafından da tanınması yönünde artık harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail'in çözümü nedir?! Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi?!'

    İspanya, AB'nin İsrail'e karşı adım atmasını istiyor

    Van - Gevaş'ta midibüs devrildi: 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı

    Sivas'ta iki araç çarpıştı, 26 kişi yaralandı

    6 günde Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 8'e yükseldi

    Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'e "Batı'nın buldog köpeği" benzetmesi

    Doğu Karadeniz'deki 220 köy yolu ulaşıma kapandı

    Belçika'da binlerce kişiden dünyaya Gazze çağrısı: "Gazze'deki çocukları kurtarın"

    Asrın caniliği yaşanıyor

    Kütahya - Gediz'de yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

    Zonguldak-Ankara yolundaki heyelana dikkat!

    ABD'de 80'den fazla kişi sert hava koşulları sebebiyle öldü

    Satış sonrası üreticilerin gözü yatırımda oldu

    Bu kadar katliam yeter

    Galatasaray, Trabzonspor'u 5 golle yendi

    Fenerbahçe Samsunspor'la berabere kaldı

    Bir nevi darbe girişimi

    Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

    Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın dijital Külliyatı hizmetinizde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dişini sık ey emekli, bak uzaya çıkıyoruz!”
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bugün Pazartesi vatan hainliği günü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik hastalığı kör ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişattan memnun musunuz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tenkit kapısını kapamak - Kapanması gereken kapılar - 7
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân menba-ı hak ve maden-i hakikattir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.