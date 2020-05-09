"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İspanya Başbakanından 'temkinli olma' çağrısı

09 Mayıs 2020, Cumartesi 18:48
İspanya Başbakanı Sanchez, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal yaşamdaki etkilerini hafifletmek amacıyla açıklanan kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta geçilecek ikinci aşamada "çok temkinli" olma çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede pazartesi itibarıyla geçilecek ikinci aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkın yarısından fazlasının 11 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçeceğini belirten Sanchez, "Ama hiçbir zaman unutulmamalıdır ki virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli olmalarını istiyorum." dedi.

Sanchez, kademeli normalleşme sürecindeki seviye geçişlerinin merkezi hükümet ile özerk yönetimler arasında koordineli bir şekilde yürütüleceğini ve asimetrik olacağını vurgulayarak, ihtiyatı elden bırakmadan, kuralların uygulanmasını garanti edeceklerini söyledi. Sağlık krizinin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlerle de mücadele ettiklerinin altını çizen Sanchez, "İspanya, sadece Büyük Depresyon (1929'daki dünya ekonomik ve finans krizi) ve geçen asırdaki dünya savaşlarıyla kıyaslanabilen bir iş yıkımı yaşıyor. Kriz, üretim kapasitemizi yüzde 9'dan fazla düşürecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik ve sosyal kriz kapıda" uyarısı

Başbakan Sanchez, 24 Mayıs'a kadar geçerli olan olağanüstü halin sona ermesinden sonra İspanya'nın "yeni normali" yaşayacağını dile getirdi. Bu "yeni normal" içinde ülke yönetiminde "yeni mekanizmalara" ihtiyaç duyulduğunu savunan Sanchez, bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran'a kadar uzatılması konusunda dün varılan anlaşmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Sanchez, yıl sonunda İspanya'da işsizlik oranının yüzde 19'a kadar yükselmesiyle ilgili yapılan tahminlere ilişkin de yeni sürecin çok sayıda istihdam kaybına yol açarak sosyal ve ekonomik krize neden olacağının şimdiden bilinmesi gerektiği konusunda uyardı.

Toplumun 14 Mart'tan bu yana uygulanan tedbirlere uyarak çok sayıda insanın hayatını kurtardığına vurgu yapan Sanchez, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin anısına gelecek haftalarda yas ilan edileceğini ve Kral 6. Felipe'nin öncülüğünde büyük bir tören düzenleneceğini duyurdu.

Normalleşme pazartesi başlıyor

İspanya'daki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentlerinin tamamı, 11 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşama olan 1. seviyeye geçecek.

Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, 1. seviyeye geçilmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge olurken, ölü ve vaka sayısının en fazla olduğu diğer bölgelerden Katalonya, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha'da ise çok sınırlı bir şekilde ikinci aşamaya geçilecek.

AA

Etiketler: İspanya Başbakanı, çağrı
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 30 bin 395'e yükseldi

    Küresel dayanışma sınavı

    Virüs 100 gün yaşıyor

    Ülkemizde 50 kişi daha koronavirüs nedeniyle vefat etti

    İşsizlikte tsunami etkisi olabilir

    Ülke TV ve Kanal 7: Tasvip etmiyor, özür diliyoruz

    Fairy’den “Boşa Harcama” projesi

    Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

    İspanya Başbakanından 'temkinli olma' çağrısı

    Almanya’da camiler açıldı

    Koronaya karşı diyaliz tedavisi

    Suudi Arabistan'da iddialara göre Prens Faysal bin Abdullah gözaltına alındı

    Ünlü firma binlerce işçisini işten çıkaracağını açıkladı

    'Sigara içmek koronavirüsün ağır geçmesine yol açıyor'

    Fahrettin Koca: 6 merkezde aşı çalışması yapıyoruz

    AVM'ler için hijyen tedbirleri belirlendi

    Erdoğan'dan Putin'e 'Zafer Günü' mesajı

    Dünyada koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini aştı

    Beşiktaşlı bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    'Askıda Fatura' sırası İzmir'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hepimiz hesap vereceğiz
    Genel

    Bankadan KHK cevabı: Kartı KHK’lı diye kapatıldı
    Faruk ÇAKIR

    Lütuf değil, hak
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklar yanıyor, gençler yanıyor
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musîbet
    Cevher İLHAN

    Bilim Kurulu bilinmezliği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman KOYUNCU

    Allah’ın hem perdelenmek, hem de görünmek istemesi
    Ahmet BATTAL

    Meslek örgütleri, ve iktidarla ilişkileri
    Misbah ERATİLLA

    Molla Hamit Ekinci’nin cesareti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.