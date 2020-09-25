İspanya'da 86 belediyede serbest dolaşım kısıtlandı

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki yüksek sayıda artıştan dolayı karantina uygulanan veya serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediyelerin sayısı 86'ya çıktı.

İspanya hükümeti, büyük çoğunluğu ülkenin ortası kesimindeki başkent Madrid (Özerk Bölge) ile Castilla ve La Mancha özerk bölgelerinde bulunan 86 belediyeye artan vaka sayılarından dolayı karantina veya serbest dolaşıma kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu. İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla da 6,5 milyon nüfusu bulunan Madrid Özerk Yönetiminin tamamının karantinaya alınıp, bölgeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesi için yerel yönetime tavsiyede bulunduklarını açıkladı. İlla, düzenlediği basın toplantısında, "Madrid Özerk Bölgesi'nde zor haftalar geliyor. Kararlı bir şekilde hareket etmek ve salgını kontrol etmek gerek. Kısmi önlemler yeterli değil." dedi. AA

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