İspanya'da koronavirüs nedeniyle son bir haftada 36 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden son bir haftada 36 kişinin öldüğünü açıkladı.

Geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka kayıtlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 315 olarak duyurduğu toplam ölü sayısını 28 bin 322 olarak güncelledi. Son 7 günde koronavirüs yüzünden 36 kişi öldü, ölümlerin çoğunluğu Madrid (13), Castilla y Leon (7) ve Katalonya (5) özerk yönetimlerinde görüldü. Son 24 saatte 134 artan vaka sayısının 245 bin 938'e yükseldiği bilgisi verildi. AA

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