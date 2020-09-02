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2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İspanya'daki koronavirüs testi kuyruğu büyük tepki çekti

02 Eylül 2020, Çarşamba 19:00
İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek hafta başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle PCR testi yaptırması gereken öğretmen ve okul çalışanları uzun kuyruklar oluşturdu.

Kovid-19 salgınından dolayı İspanya genelinde büyük tartışmalara neden olan yeni eğitim-öğretim yılı, daha başlamadan polemik yarattı.

Salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de, öğretmenler ve okul çalışanları eğitime başlamadan önce zorunlu olan PCR testini yaptırmak için geldikleri Virgen de la Paloma Enstitüsü önünde oluşan kargaşadan ve saatlerce kuyrukta beklemekten yakındı.

Soyadını vermek istemeyen lise öğretmeni Maria, "3 saattir kuyrukta bekliyorum. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Oldukça kötü bir gün geçirdiğimizi söyleyebilirim. Böyle bir ortamda nasıl eğitime başlayacağız bilemiyorum." dedi.

Yine soyadını vermekten kaçınan ilkokulda matematik öğretmenliği yapan Eduardo ise "Ciddi bir organizasyon eksikliği var. Bu şekilde test yaptırmak tam bir çılgınlık." derken, okul yemekhanesinde görevli Patricia da "Güneşin altında 4 saattir bekliyoruz. Sosyal mesafe yok. Herkes yan yana, sağlıklı gelsek de buradan Kovid-19 kapıp döneceğimiz kesin. Utanç verici." şeklinde konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Kovid-19 salgınıyla ilgili okulların durumundaki belirsizliklerden ve alınan önlemlerin yetersizliğinden yakınan öğretmenler 22-23 Eylül'de greve gitme kararı almışlardı.

İspanya'daki 17 özerk yönetim yeni eğitim-öğretim yılında Kovid-19 için farklı önlemler alsa da öğretmen ve okul çalışanlarının yanı sıra 6 yaş üzerindeki tüm öğrencilere maske takma zorunluluğu, sınıflara korumalı ve sosyal mesafeye uygun masaların yerleştirilmesi, sosyal mesafeye uyulması için yemek saatlerinde ve ders aralarında esneklik, okula giriş ve çıkışlarda yaş gruplarına göre farklı saatler gibi uygulamalar ülke genelinde uygulanacak.

Eğitim Bakanı İsabel Celaa, İspanyol basınına dün yaptığı açıklamalarda, "İspanya, okullarını açmaya hazır. Sıfır risk diye bir şey söz konusu değil ama çocuklarımızın eğitim, sosyalleşme ve gelecekleri için riskleri asgariye indirecek her önem alınıyor. Okullar ancak salgının kontrol dışı olması durumunda kapatılacaktır. Tek vakalarda sadece belirli gruplar karantinaya alınacaktır." demişti.

AA

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