İspanya'dan kaçan Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenterliği reddedildi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti Üyesi Antoni Comin'in Avrupa parlamenteri olabilmeleri için ihtiyati tedbir uygulanması taleplerini reddetti.

Mahkeme, ret kararına gerekçe olarak, Puigdemont ve Comin'in 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimini kazanmalarına rağmen İspanya Merkez Seçim Kurulu tarafından Avrupa parlamenteri ilan edilmemelerini ve İspanya devleti tarafından gönderilen listede isimlerinin olmamasını gösterdi.

Puigdemont ve Comin, Avrupa parlamenteri seçilmesine rağmen İspanya'da haklarında ulusal yakalama ve tutuklama emri bulunmasından dolayı Madrid'e mazbatalarını almaya gelmemişti.

Katalan siyasetçilerin mazbatalarını vekalet verdikleri avukat aracılığıyla alma girişimleri ise Merkez Seçim Kurulu tarafından, "bizzat kendileri gelmeleri gerekir" gerekçesiyle engellenmişti.

AB mahkemesi ayrıca, Katalan siyasetçilerin Merkez Seçim Kurulu'nun gerekçesine ilişkin yapılan itirazı da "Bu İspanyol makamlarını ilgilendirir." diyerek reddetti.

Avrupa parlamenteri seçildiği için "dokunulmazlığı" olduğunu savunan Junqueras'ın avukatı aracılığıyla İspanya'daki Yüksek Mahkeme'ye başvurmasının ardından İspanyol mahkemesi konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı'na danışacağını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu yeni üyeleriyle ilk genel oturumunu yarın yaparken, İspanya'nın 54 parlamenterlik kontenjanının 3'ü, Katalan siyasetçinin mazbatalarını almamasından dolayı şimdilik boş tutuluyor.

Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü şartlı serbest bırakılmış 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de 12 Şubat'ta başlayan davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Mahkemenin kararını bekleyen ve haklarında 25 yıla kadar hapis talep edilen tutuklu 9 Katalan siyasetçi, Katalonya'daki cezaevlerinde bulunuyor.