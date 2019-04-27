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İspanya kararsız seçmenlerle genel seçime gidiyor

27 Nisan 2019, Cumartesi 16:31
İspanyol seçmen 28 Nisan Pazar günü genel seçimler için sandığa gidiyor. Ülkedeki seçim kampanyaları oldukça sert bir atmosferde geçti. Bunun nedeni ülkedeki kararsız seçmen sayısının büyüklüğü.

İspanyol CIS enstitüsü rakamlarına göre seçmenlerin yüzde 40'ı kararsız durumda ve bu seçmenler her açıdan siyasi mesaj bombardımanı altında.

Avrupa genelinde olduğu gibi başta Endülüs bölgesi olmak üzere İspanya'da da göçmen karşıtı aşırı sağın yükselişi endişye neden oluyor. Belirsizliğin hakim olduğu seçimlerde sol ve sağ partiler birbilerini suçlayarak ve hedef göstererek oy istiyor. Katalonya meselesi, işsizlik, ekonomi ve göçmen sorunu siyasi partilerin ana gündemlerini oluşturuyor.

Endülüs'ten yükselen aşırı sağ

Ülkede çok kültürlülüğün simgesi olan Endülüs özerk yönetiminde Aralık ayında yapılan yerel parlamento seçimleri sonrasında anlaşarak Endülüs hükümetini kuran sağ görüşlü Halk Partisi (PP), merkez partilerden Vatandaşlar (C's) ve aşırı sağdan Vox'un bu iş birliklerini genel seçim sonrasına taşımaları muhtemel gözüküyor. Ancak ülke basınında şimdiye kadar yayımlanan tüm anketler, PP, C's ve Vox'un çıkaracağı milletvekili sayıları toplamlarının ülkeyi yönetmeye yetecek meclis çoğunluğunu yakalayamayacağı öngörüsünde bulunuyor.

Özellikle genel seçimlere ilk kez girecek olan Vox Partisi kendisini hakiki sağ olarak görüyor ve Endülüs'teki yerel başarısı sonrasında genel seçimlerde de popülerliği en fazla artan parti olarak beliriyor. Sosyal medya platformlarını son derece profesyonel ve etkili şekilde kullanan Vox'un seçim sonuçlarında kritik bir rol oynayacağı 350 sandalyeli mecliste 29 ila 37 arasında sandalyeye sahip olacağı düşünülüyor.

Sol bloğu iktidara taşımaya yeterli oy yok

Mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ona dışarıdan destek veren sistem karşıtı Podemos partisininin toplam oylarının da sol bloğu iktidara taşımaya yeterli olmayacağını anketler gösteriyor.

Her ne kadar PSOE ve C's'nin birlikte hükümet kuracak çoğunluğu elde edebilecekleri bazı anketlerde ortaya çıksa da, C's şimdiden bu birliktelik fikrine sıcak bakmadığını açıklamış bulunuyor. C's lideri Albert Rivera, PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i ayrılıkçı Katalanların taleplerine boyun eğmekle suçlayarak, seçim sonrası ne tablo çıkarsa çıksın Sanchez ile anlaşmayacaklarını söyledi.

Katalan adaylar tartışmaya neden oldu

1 Ekim 2017'deki bağımsızlık yanlısı referandumdan dolayı yargılanan ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden bazılarının genel seçimlerde aday gösterilmeleri de ülkede tartışmalarına neden oldu.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partiler, aday gösterdikleri tutuklu Katalan siyasetçilerin seçim kampanyalarına katılmalarına izin verilmesini talep ediyor. Ancak Merkez Seçim Kurulu ve mahkemeler bu talepleri reddediyor.

İspanyollar 26 Mayıs'ta da Avrupa Parlamentosu ve yerel yönetim seçimleri için sandık başına gidecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: İspanya, seçim, Endülüs, demokrasi
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