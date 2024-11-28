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28 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İspanya: Sadece Lübnan'da değil Gazze'de de ateşkes ilan edilsin

28 Kasım 2024, Perşembe 14:57
İspanyol Bakan Albares, Uluslararası Ceza Mahkemesine 1,6 milyon avro, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına da 4 milyon avro ek katkı yapacaklarını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının "iyi bir haber ve kalıcı ateşkes için ilk adım" olduğunu belirterek, Gazze'de de aynı adımın atılması istedi.

Albares, İspanya hükümetinin Orta Doğu'ya ilişkin bugüne kadar ve bundan sonraki tutumunu Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda anlattı.

Gazze ve Lübnan'daki bu haftada şahit olunan saldırıları kınadıkları, bölgedeki durumun "sürdürülemez ve tahammül edilemez" düzeyde olduğunu kaydeden Albares, "İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması iyi bir haber. Bölgede çok zor olan durum için destek verdiğimiz bir ilk adım ama Gazze'de de hemen ateşkes ilan edilmeli. Barışı sadece diplomasi getirir." dedi.

İspanya hükümetinin "hiçbir ülkenin yapmadığı kadar Orta Doğu'da barış için çalıştığını ve bundan dolayı bölge ülkelerin teşekkürünü aldığını" savunan Albares, "Gazze ve Lübnan'daki tahammül edilemez yıkımla barışı kazanamayız. Şimdi acının olabilecek en düşük düzeyde olması için çalışmalıyız. Bu yüzden kalıcı ateşkes, sivillere yardımların engelsiz ulaştırılması, rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için ısrarcı olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi için 100 kadar ülke güçlerini birleştirmeye hazır

İsrail'e bir kez daha "BM kararlarına uyma, işgal altındaki Filistin topraklarından çıkma, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gösterme" çağrısı yapan İspanyol Bakan, barışın er ya da geç geleceğini, tek yolun iki devletli çözüm olduğunu ve mevcut durumda 100 kadar ülkenin Orta Doğu'da iki devletli çözümle gelecek barış ve istikrar için bir Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesinde güçlerini birleştirmeye hazır olduğunu" söyledi.

Albares, "İki devletli çözüm geri dönüşü olmayan bir adımdır ve tam hedefimizdir. Orta Doğu'da barış olabilir ve bu gelecektir. Özgürlük ve barış başkalarını ortadan kaldırarak değil onlarla birlikte inşa edilir" ifadesini kullandı.

İspanya, İsrail'e silah satmıyor

Diğer yandan 7 Ekim 2023'den bu yana İspanya'nın İsrail'e silah satışı için hiçbir yeni lisans vermediğini vurgulayan Albares, "Dezenformasyonu önlemek lazım. İspanya, İsrail'e silah satmıyor ve son varış limanı İsrail olan silah ve askeri malzeme yüklü gemilerin İspanyol limanlarında durmasına izin vermiyor." açıklamasında bulundu.

İsrail'e karşı çalışmalarını desteklemek için UCM'ye 1,6 milyon avroluk ek katkı kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım'da tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) desteklediklerini ifade eden Albares, UCM'ye 1,6 milyon avroluk ek katkı yapma kararı aldıklarını açıkladı.

İspanyol Bakan, bu ek katkıyla geçen yıldan bu yana UCM'ye verdikleri desteğin 8 milyon avro olacağını ve İspanya'nın bu kuruma en fazla katkıda bulunan 10 ülke arasında olduğunu kaydetti.

Albares ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) olan bağlılıklarını teyit ettiklerini ve bu nedenle İspanya'nın ilave 4 milyon avro katkıda bulunacağını duyurdu.

Bu arada Albares, Orta Doğu ile ilgili hükümetinin politikasına Meclis'ten tam destek istese de muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partiler, azınlık sol koalisyon hükümetinin dış politikasına yönelik eleştirilerini sürdürdü.

AA

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  • S.topuz

    28.11.2024 18:29:25

    "ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 👏👏👏👍👋👋👋😥😭😪☝️🌙😥😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🌏🌎🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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