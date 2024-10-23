"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail, 250 binden fazla yardım aracının girişini engelledi

23 Ekim 2024, Çarşamba 14:33
İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne 250 binden fazla insani yardım yüklü aracın girişine engel olduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin kuzeydeki Cibaliya bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına dayattığı açlık krizini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri 250 binden fazla insani yardım yüklü kamyonun girişine engel olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail, özellikle gıda ve bebek mamasının girişini engelleyerek sivillere karşı dayattığı açlık krizini bir silah olarak kullandı. Bu da insanlık suçudur." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun son sınırı kapısını 169 günden beri tamamen kapatarak Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini sıkı ablukaya aldığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki 2,4 milyon Filistinliye karşı "işgalci İsrail tarafından işlenen bu korkunç suça uluslararası toplumun ve dünya ülkelerinin sessiz kalmasına anlam veremediklerine" dikkat çekildi.

Tel Aviv'in Gazze'de Filistin halkına dayattığı açlık felaketinin binlerce can kaybıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine 180 günden beri ve güneyine de 169 günden beri insani yardımların girişine izin vermediği kaydedildi.

İsrail'in açlık felaketiyle kadın ve çocuklardan oluşan sivil halka karşı etnik temizlik yaptığı belirtilen açıklamada, tüm dünya ülkelerinin Gazze'de işlenen suçlara karşı tepki göstermesi talebinde bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TUSAŞ Ankara Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı - Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır

    Galatasaray, Avrupa'daki 321. maçında Elfsborg ile karşılaşacak

    8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili iddianame kabul edildi - Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

    İsrail, 250 binden fazla yardım aracının girişini engelledi

    Kamuoyuna açıklama

    Filistin’e ulaştığının delili var mı?

    Sağlıkta rant çarkı

    Almanlar: İsrail’e silah satılmasın

    Kuzey Gazze’de katliam kapıda

    Almanya: Gazze Şeridi’nin kuzeyi vahim durumda

    Risale-i Nur vesile oldu, Müslüman oldu

    Fiyat artışları kontrolden çıktı

    Et krizi 2030’a kadar sürecek

    İsrail Beyrut’ta hedef genişletiyor

    Soğanlar tarlada kaldı

    'Kira ödeyemez duruma geldik'

    Derhal istifa edin

    Sağlık sistemi çöktü

    İşçi tepkisi: “Maaşlar yetmiyor, yeter artık”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kamuoyuna açıklama
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Değişmez maddeler” değişmeli
    Ahmet BATTAL

    Mümtaz’er Hocaya cevap ve tavzih
    Genel

    Filistin’e ulaştığının delili var mı?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Firavunun büyücüleri ve Asâ-yı Mûsa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İşarât ve Hurufât Risâlesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâm’ın kalbine girmiş bir hastalık: Ümitsizlik
    Genel

    Soğanlar tarlada kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.