İsrail, AB’nin yaptığı binaları da yıkıyor

AVRUPA-AKDENİZ İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ, AB TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELERİN İSRAİL TARAFINDAN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE YIKILDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in, Avrupa Birliğinin (AB) finansmanıyla Filistin top- raklarında inşa edilen yapıları sistematik bir şekilde yıktığını duyurdu. Cenevre Merkezli Gözlemevinin hazırladığı ve Avrupalı yetkililere yöneltilen raporda İsrail yönetiminin, Filistin topraklarında işlediği ihlallerle ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Raporda, İsrail’in 2019’da, uluslararası donörlerin (AB ve üye devletler) finans- manıyla Doğu Kudüs ve “C” statüsündeki bölgelerde inşa edilen 127 binayı yıktığı, bu rakamın 2018’de yıkılan binaların iki katı olduğu ifade edildi. Rapora göre İsrail, 2019 yılında sadece Doğu Kudüs’te 104 binayı yıktı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de benzer binaların yıkım işlemlerine hız verdi. İsrail’in, Doğu Kudüs’te 2018’de 72, 2019’da 104, 2020’nin ilk 8 ayında da yaklaşık 89 binayı yıktığı kaydedildi.

RAPORDA, 2019’da uluslararası finansmanlı projelerin sayısının 12’ye düştüğü, bu rakamın 2015 yılında 75 olduğu vurgulandı.Gözlemevi, AB tarafından finanse edilen projelerin yıkılmaması için İsrail hükümetine baskı uygulanması gerektiğini, projelerin sayısı düşürülerek Filistinlilerin cezalandırıldığını belirtti. AB ile üye ülkelerin, finanse ettikleri projelerdeki hasarın boyutunu gizlemeye çalıştığına değinilen raporda, AB Parlamentosu üyelerine yıkımlarla ilgili soruşturma başlatma ve bu konuda kamuya açık bir rapor hazırlama çağrısı yapıldı. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’i kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin’e; yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idarî yönetimi Filistin’e, “güvenliği” İsrail’e devredilmiş; yüzde 61’ini oluşturan “C bölgesi”nin ise “idarî yönetimi ve güvenliği” İsrail’e bırakılmıştı.

