İsrail askeri yine çocuk öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk vefat etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Hadar’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim’in sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandığı belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Ganim’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. AA

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