İsrail askeri yine çocuk öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk vefat etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Hadar’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim’in sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Ganim’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
AA