"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İsrail askeri yine çocuk öldürdü

28 Mayıs 2022, Cumartesi 15:09
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk vefat etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Hadar’da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim’in sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Ganim’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. 

AA

Etiketler: İsrail askeri, çocuk
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin'den tahıl mesajı

    İsrail askeri yine çocuk öldürdü

    Rus ordusu savaşın başından itibaren 30 bin askerini kaybetti

    Rusya'dan "Türkiye" açıklaması

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisanslar verildi

    İran'da bir binbaşıya suikast düzenlendi

    Konut krizi büyüyor

    Darbeleri lânetlemenin en iyi yolu demokrasiyi tesis etmektir

    Basına pranga kanunu

    Rusya, pirinç ihracatını yasaklayabilir

    Seçim güvenliği komisyonu 4. kez toplandı

    Günlük garanti kara deliğe dönüşüyor

    Atık malzemeleri oyuncaklara dönüştürdüler

    Akile’yi keskin nişancı vurmuş

    Türkiye'de son 24 saatte 940 vaka gözlemlendi

    En yeşil çayı üretiyor

    Erken seçim işareti

    Kapananlar artıyor, açılanlar azalıyor

    Asıl adaletsizlik servet dağılımında

    Yeni bir vurgun peşindeler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray keyfîliğine hukukun cevabı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Falso üstüne falso…
    Genel

    Konut krizi büyüyor
    H. Muharrem OKUR

    İşten atılanlara hediye külliyat
    Ahmet BATTAL

    Muhalefette değil icraatta ittifak
    Ali FERŞADOĞLU

    “Böyle olmasaydı şöyle olmazdı” demek kadere itiraz değil mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Keyfilik bitsin
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ahkâm-ı asr” ve biz...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.