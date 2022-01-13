İsrail askerleri birbirlerine ateş açtı

İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi yakınlarındaki bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece Ürdün Vadisi'ndeki bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında, dost ateşi sonucu 2 İsrailli subay öldürüldü." ifadeleri kullanıldı Açıklamada, "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları aktarılırken, subayların ailelerine durumun haber verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kimliğini açıklamayan üst düzey bir subay İsrail'in "Walla" haber sitesine yaptığı açıklamada, öldürülen 2 subayın "İsrail ordusundaki seçkin komando birliklerinden birinin komutasından" olduğunu söyledi. Olayın çok acımasızca meydana geldiğini vurgulayan İsrailli subay, şunları kaydetti: "Olay, Ürdün Vadisi'ndeki Nebi Musa Üssü'nde yapılan tatbikatın ardından yaşanıyor. Söz konusu 2 subay, askeri üssün çevresinde devriye gezmeye çıkıyor, bu sırada bir kişiden şüpheleniyorlar ve onu gözaltına almaya çalışıyorlar. Gözaltı çalışması havaya ateş açılmasıyla sona eriyor. Ancak (şüphelenilerek gözaltına alınmaya çalışılan) bu asker kendisine ateş ettiklerini düşündüğü 2 subayı sırayla vurarak öldürüyor." AA

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