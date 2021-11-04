İsrail askerleri Filistin'de bir köy camisini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti kırsalında bir camiyi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Nablus’a bağlı Duma Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabahın erken saatlerinde Duma'ya bağlı Eş-Şukara köyüne baskın düzenlediğini belirtti. İsrail askerlerinin C bölgesinde ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle köy camisini yıktığını aktaran Devabişe, iki yıl önce yapılan caminin 50 kişilik köy halkına hizmet verdiğini söyledi. İsrail askerlerinin ayrıca beldenin güneyinde iki tarım tesisini de yıktığını ifade eden Devabişe, İsrail’in Duma beldesinin şehirleşmesini engelleyerek Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için alan açmaya çalıştığını dile getirdi. AA

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