İsrail ateşkese yanaşmıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 45 bin 361’e yükseldi.

Hamas, İsrail’in geri çekilme, esirler ve yerinden edilenlerin geri dönüşüyle ​​ilgili yeni şartlar koşması nedeniyle Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varılmasının ertelendiğini duyurdu. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Ateşkes ve esir takası müzakereleri Doha’da Katar ve Mısır’ın arabuluculuğuyla ciddi bir şekilde devam ediyor. Hareket, sorumluluk ve esneklik gösterdi” ifadelerine yer verildi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphi Koridoru’nda İsrail işgalinin süreceğini belirtti. AA

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