İsrail, Batı Şeria’yı da işgal ediyor - Netanyahu'dan daha fazla kan dökülecek açıklaması

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Toprakları Savunma ve Yerleşimciliğe Direnme Ulusal Ofisi, dünya Gazze’deki savaşla meşgulken, Batı Şeria’daki C Bölgesi’nde Filistinlilerin varlığını tehdit etmeyi ve gelecekte herhangi bir anlaşma olasılığını baltalamayı amaçlayan Siyonist yerleşimlerindeki geniş çaplı artışa karşı uyardı. İsrail Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da hedeflerindeki kimseleri "terörist" olarak niteleyerek, bunların 500'den fazlasını öldürdüklerini ama “işlerinin bitmediğini” söyleyerek bölgede kan dökmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Ofisin raporuna göre yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve buna eşlik eden yerleşimci şiddetinin artması bu alanlar üzerindeki kontrolü sıkılaştırıyor. Aynı zamanda, yerleşim birimleri ve yerleşimci örgütlerin topraklar üzerindeki kontrolünün bir aracı haline gelen sözde ‘kırsal çiftlikler’ tarafından kuşatılmış Filistinlilerin topraklarından geriye kalanları koparma çabası çerçevesinde yer alıyor. Raporda, Kudüs’ün güneyindeki yerleşim yerlerinin, El Halil’deki Masafer Yatta’nın, Kuzey Ürdün Vadisi’nin ve Eriha’nın çevre yollarının genişletilmesi için her gün yapılan bir dizi uygulamaya yer verildi ve bu durumun Batı Şeria’daki C Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu tehlikeleri açıkça gösterdiğine işaret edildi. Bu bölgede, 175’ten fazla yerleşim birimine ve 200’den fazla yerleşim merkezi ile kırsal çiftliğe yayılmış yarım milyondan fazla yerleşimci yaşıyor. Independent Türkçe’nin haberine göre Filistin tarafı, ‘iki devletli çözümü’ baltalayacak yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı uyarıda bulundu. Haber Merkezi *** Netanyahu'dan daha fazla kan dökülecek mesajı İsrail Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da hedeflerindeki kimseleri "terörist" olarak niteleyerek, bunların 500'den fazlasını öldürdüklerini ama “işlerinin bitmediğini” söyleyerek bölgede kan dökmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi. Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun 43. taburundaki yedek askerler ve komutanlarla buluşmasında İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Gazze’ye yönelik saldırılarına “zafer kazanıncaya” kadar devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, bu nedenle Gazze dışındaki diğer bölgelerle de ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi. Netanyahu, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da geçen yıl başından bu yana 500’den fazla “terörist diye nitelediği” Filistinliyi öldürdüğünü kaydederek, “Bugün Cenin’de olmak üzere (işimiz) bitmedi.” İfadesini kullandı. Cenin'de bulunan İbni Sina Hastanesine bu sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü. 7 Ekim’den bu yana 381 Filistinli öldürüldü Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail güçleri, Batı Şeria’da da kan dökmeyi sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli öldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 390'a çıktığı aktarıldı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıklamasına göre İsrail, bu yılın ilk 2 haftasında işgal altındaki Batı Şeria’da 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi öldürdü. AA

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