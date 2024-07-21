İsrail, BM’ye rağmen zulme devam ediyor

İsrail, BM Genel Kurulu’nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze’de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 40 bine yaklaştı.

İsrail, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı’nın Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Ekim 2023’ten beri devam eden İsrail saldırılarında 38 bin 919 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şimdiye dek 89 bin 622 kişinin de yaralandığı bilgisi kamuoyuna aktarılan bir diğer detaydı. Açıklamada, “İsrail güçleri son 24 saatte sivillere yönelik katliamda en az 37 insanımızı daha öldürdü ve 57 Filistinli yaralandı” ifadelerine yer verildi. Ayrıca bombardımandan ötürü Gazze Şeridi’nde bazı binaların yıkıldığı, insanların enkaz altında kalıp yardım beklediği, arama-kurtarma ekiplerinin sahada mücadele ettiği vurgulandı. Yine saldırı sırasında kentteki bazı yolların hasar aldığı, hastanelere ulaşım noktasında güçlük yaşandığı ifade edildi.

BM’Yİ DİNLEMİYOR

İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı. Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim’den beri İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 binden fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84 bin 700 kişi de yaralandı. Harabeye dönüşen Gazze’nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor. Güney Afrika’nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımla suçlanıyor. Mahkeme, Başbakan Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.

Haber Merkezi