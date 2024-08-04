İsrail cezasızlığın tadını çıkarıyor

Uluslararası hukukun Gazze’deki krizi ele almadaki başarısızlığını değerlendiren BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, “İsrail, kendi normatif gücüne sahip bir uluslararası hukuk ihlali olan cezasızlığın tadını çıkarıyor” dedi.

Rajagopal, uluslararası toplumun bu tür eylemleri uluslararası hukuk kapsamında ayrı bir suç olarak tanıması ve sorunu ele almak için somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi. İsrail’in Gazze saldırılarına uluslararası tepkilerdeki çifte standardı kınayan BM İnsan Hakları Raportörü siyaset bilimci Prof. Richard Falk, “Bu tür çifte standartlar sadece ikiyüzlülüğün bir ifadesi değil, aynı zamanda uluslararası hukuku düşmanlara karşı kullanılacak bir politika aracına dönüştürme çabasıdır” şeklinde konuştu. Falk, eksikliklerine rağmen uluslararası hukukun dayanışma hareketlerinin meşrulaştırılması ve gelecek nesillerin adalet ve insan hakları konusunda eğitilmesi açısından önemini koruduğunu söyledi. AA

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