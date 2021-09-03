İsrail'de günlük vakalardaki yükseliş sürüyor

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 bin 210 kişinin testinin pozitif çıktığı, 32 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısının 1 milyon 101 bini geçtiği, 7 bin 122 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Aktif vaka sayısının 92 bini yaklaşmasına rağmen durumu ağır hasta sayısının 667'de kaldığı aktarıldı. Üçüncü doz olanların sayısı 2,5 milyona yaklaştı Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede üçüncü doz aşı uygulamasıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti. Ülkede şu ana kadar 6 milyon 5 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 501 bin kişiye ikinci, 2 milyon 493 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı. İsrailli uzmanlar, aşı sayesinde virüse yakalananların hastalığı aşı olmayanlara oranla daha hafif şekilde atlattığı görüşünü dile getiriyor. AA

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