İsrail'de koalisyon bir türlü kurulamıyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi Benny Gantz, kendisine tanınan süre içerisinde koalisyon hükümeti kuramayacağını duyurdu. Böylece ülke, Çarşamba günü koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından, bir yıl içerisinde üçüncü kez genel seçimlere gitmeye bir adım daha yaklaştı.

Sol merkez Mavi ve Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz, Çarşamba günü yerel saatle 20.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuramayacağını bildirdi. Koalisyon hükümeti kurabilmesi için Gantz'a tanınan süre gece yarısı doluyordu.

Hükümeti kurma görevi ilk olarak kendisine verilen Muhafazakâr Likud Partisi'nin lideri Netanyahu da Ekim ayında başarısızlığa uğramıştı.

Bir genel seçimlerin ardından iki başbakan adayının da hükümeti kurmakta başarısız olması İsrail'in siyasi tarihinde bir ilk.

Emekli Korgeneral Benny Gantz, hükümet kurma görevini bırakmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Son 28 günde, İsrail Devleti'ne namus, ahlâk ve değerlerin var olduğu bir liderlik kazandıracak hükümeti kurma girişimim sırasında, ne kadar küçük olursa olsun, çevrilmemiş taş bırakmadım" dedi.

Gantz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapsayıcı, liberal birlik hükümeti kurmak için büyük çaba gösterdik. Herkese hizmet edecek bir hükümet - dindarlara ve sekülerlere, Yahudilere ve Araplara."

Netanyahu ise yayımladığı bir video mesajla, Gantz'ı Ortak Liste bloğundaki İsrailli Arap milletvekillerine gönderme yaparak, "İsrail'in düşmanlarından talimat alan terör destekçileri" ile azınlık hükümeti kurmaya çalışmakla suçladı, bir birlik hükümeti kurma çabasına devam etme çağrısı yaptı.

Netanyahu Gantz'a hitaben, "Seninle ön koşul olmadan, bir birlik hükümetinin kurulabilmesi için, hemen diyaloğa girmeye hazırım. Eğer birlikte hareket edersek, başarırız" dedi.

Koalisyon hükümetinin kurulamamasının ardından, İsrailli milletvekillerinin, parlamentoya (Knesset) seçilmiş 120 milletvekillinden birini koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirebileceği 21 günlük süre başlıyor.

Bu girişimin de başarısız olması halinde, 90 gün içerisinde yeni bir seçim yapılması için harekete geçilecek.

İsrail'deki bu siyasi belirsizlik, İran ve Suriye ile tansiyonun yükseldiği bir döneme rastlıyor.

Hükümetin kurulamaması, Beyaz Saray'ın hazırladığı Ortadoğu barış planının detaylarının açıklanmasının da ertelenmesine neden oluyor.