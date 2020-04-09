İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan virüs hastalarının tamamı iyileşti

İsrail'de Kovid-19 tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.
Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasına enjekte ettiği belirtildi.
Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi.
Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı.
AA