İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan virüs hastalarının tamamı iyileşti

İsrail'de Kovid-19 tanısı konan ve durumları ağır olan 6 hasta kök hücre tedavisiyle iyileşti.

Yerel basında yer alan haberde, İsrail'deki Pluristem firmasının 3 ayrı sağlık merkezinde plasentadan aldığı kök hücreleri laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirdikten sonra ölüm riski yüksek 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasına enjekte ettiği belirtildi. Kök hücre araştırmalarıyla tanınan Pluristem'in uyguladığı bir haftalık tedavi sonucu böbrek veya solunum yetmezliği de bulunan hastaların tamamının Kovid-19'u yenmeyi başardığı ifade edildi. Uygulanan tedavi sayesinde 4 hastanın solunum değerlerinde de Kovid-19'a yakalanmadan önceki döneme oranla iyileşme gözlendiği aktarıldı. AA

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