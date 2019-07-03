İsrail'de partiler erken seçim konusunda anlaşamadı

İsrail Meclis Başkanı Edelstein, eylül ayında yapılması planlanan erken seçimlerin iptal edilmesi konusunda siyasi partilerin uzlaşamadığını açıkladı.

İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, mecliste temsil edilen partiler arasında mutabakata varılamaması nedeniyle 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlerin iptal edilemediğini belirtti. İsrail Meclis Başkanı, "Son birkaç günde gereksiz seçimin iptali ve halkın milyonlarca şekel parasının boşa gitmesini önlemek için taraflarla görüştüm. Maalesef bazı taraflar iş birliği yapmadı. Bu nedenle seçimleri iptal edemiyoruz." ifadelerini kullandı. Edelstein, geçen ay erken seçimlerin iptali için meclisteki partilerle görüşeceğini duyurmuştu. AA

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