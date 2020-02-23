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23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

İsrail'den barbar, acımasız ve insanlık dışı bir hareket daha!

23 Şubat 2020, Pazar 18:38
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettikleri Filistinlinin naaşına yaptıkları insanlık dışı uygulama tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere, İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği Filistinli Muhammed En-Naim'in naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor. 

Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, şehidin naaşını almaya çalışan Filistinlilere engel olmaya çalışıyor.

Buna rağmen Filistinlilerin şehidin naaşını alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuluyor.

Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor.

Ateş açılmasının ardından Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kalıyor.

Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.

Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Barbar ve acımasız bir eylem

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği 27 yaşındaki Muhammed En-Naim'in naaşına yönelik insanlık dışı uygulaması kınandı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin şehidin naaşını buldozerle yerde sürüklemesi ve aşağılamasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu uygulama, İsrail ordusunun nefret ve ırkçılığın ölçeğini yansıtan barbar ve acımasız bir eylemdir. İsrail askerlerinin bu uygulamaları Filistinlilere karşı işlediği cinayetler, baskılar ve tacizlerle sürmektedir."

İsrailli aşırı sağcı bazı liderlerin de askerlerin şehidin naaşına yönelik uygulamasının yer aldığı video görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştıklarına işaret edilen açıklamada, "İşgal devletinin faşizmi ve ahlaki düşüklüğü şehit Muhammed En-Naim'in naaşına yönelik uygulamasında bir kez daha ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hamas Sözcüsü Berhum: Ağır bir suç

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze sınırlarında masum bir genci öldürmesi ve dünyanın gözü önünde naaşına eziyet etmesi, ağır bir suçtur ve İsrail'in Filistin halkına yönelik kara listesine bir yenisini daha eklemiştir. Siyonist düşman, işlediği suçun sonuçlarından sorumludur." ifadelerini kullandı.

Berhum, İsrail'in işlediği bu suçla, Filistin halkını mücadelesinden vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Buraym da "İsrail işgal güçleri, Filistin halkına karşı işlediği suçların bedelini ödeyecek." dedi. 

İsrail askerlerinin sabah Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında ateş açtığı iki Filistinliden biri şehit olmuş, biri yaralanmıştı. İsrail askerlerinin, şehit ettikleri Filistinlinin naaşına yaptıkları insanlık dışı uygulama tepkiye neden olmuştu. 

Askerler, şehit ve yaralıyı almak isteyen Filistinlilere ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu, "patlayıcı yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği iki kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.

 

AA

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