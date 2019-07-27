İsrail’den itiraf gibi talimat

İsrail ordusu, Gazze sınırında düzenlenen protestoların başlangıcından bir yıl sonra keskin nişancılara, Filistinli göstericilerin “ayak bileklerinden vurulmaları” talimatı verdi.

İsrail ordusu, Gazze sınırında düzenlenen protestoların başlangıcından bir yıl sonra keskin nişancılara, Filistinli göstericilerin “ayak bileklerinden vurulmaları” talimatı verdi. Üst düzey bir İsrailli yetkili kararın, çok sayıda protestocunun vefat ettiğinin anlaşılmasının ardından alındığını söyledi. İsrail’de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrailli yetkili, “Amacımız bu olmasa da, diz üstüne ateş edilmesinin pek çok protestocunun ölümüne yol açtığı anlaşıldı” dedi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin İsrail sınırındaki tel örgünün önünde düzenlenen haftalık protestolara müdahale etmeleri için onlarca keskin nişancıyı görevlendiriyor.

Yetkiliye göre, “hedefi tutturamayan ya da profesyonel, davranışsal veya zihinsel sorunu olan bir keskin nişancı” görevden alınıyor. İsrail ordusundaki bütün keskin nişancılar “Lotar Terörle Mücadele Okulu”nda uzak mesafeden tam hedefi vurmak için 10 haftalık eğitime tabi tutuluyorlar.

Filistin: Bütün anlaşmalar askıda

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile bütün anlaşmaların askıya alındığını duyurdu. Ramallah’ta açıklama yapan Abbas, İsrail ile ilişkilerin kötüleştiğini, bu nedenle İsrail ile yapılan anlaşmaların uygulanmasını durdurma kararı aldıklarını söyledi. Filistin lideri Abbas, “Özerk Yönetimin, İsrail tarafı ile imzalanan anlaşmaların uygulanmasına son verme kararını açıklıyoruz” diye konuştu. İsrail ordusunun hafta başında Doğu Kudüs’te, Sur Baher mahallesinde, büyük bir kısmı Oslo Anlaşması uyarınca Filistin’in kontrolü altında Filistinlilere ait binaları yıkmaya başlaması gerilimi bir kez daha tırmandırmıştı. Binaların İsrail ordusu tarafından yıkılmasının “kabul edilemez” olduğuna vurgu yapan Abbas, bunun “insanlığa karşı işlenmiş bir suç” olduğunu, taraflar arasında imzalanan anlaşmaları da ihlâl ettiğini söyledi. İlişkilerin kötüleşmesinden ötürü anlaşmaları askıya aldıklarını söyleyen Abbas, “İşgal devletinin yaptıkları yasadışı ve hükümsüzdür” dedi, “âdil, kapsamlı ve sürdürülebilir barış” istediklerini vurguladı.

İnsanları görmemeyi seçiyor

İsrailli İnsan Hakları Örgütü B’Tselem ise İsrail ordusunun politika değişikliğinin de insanî olmadığını belirtti. Örgütten yapılan açıklamada, “(Bu değişiklikle) ordunun insan hayatına büyük değer verdiği çıkarımının kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Tersine bu, ordunun bilinçli olarak tel örgünün diğer tarafında duranları insan olarak görmemeyi seçtiğini gösteriyor. Yüksek Mahkeme, naif bir biçimde bu uygulamayı kabul etti. Hem ordu hem de mahkeme bu suç içeren politikadan sorumlu” dedi. Filistinliler, 30 Mart 2018’den bu yana, Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 12 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması için “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemleri düzenliyor. Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı protestoların başladığı tarihten beri yaklaşık 300 Filistinlinin vefat ettiğini, 22 bininin ise yaralandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), protestoların ilk yılında, 7 bin 246’sı gerçek, 773’ü plastik mermiyle olmak üzere 29 bin 187 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. BM, yaralananların 5 bin 778’inin çocuk olduğunu kaydetti.