İsrail’den yeni tahrik: Camiye siyonist bayrağı

İsrail, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağı dikti. Vakıflar Müdürü Nidal el-Caberi, “Bu yapılan, İslam ümmetinin hassasiyetlerine yönelik bir provokasyondur” dedi.

İsrail yönetiminin İsrail Bağımsızlık Günü’nü kutlamak bahanesiyle El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağı diktiği bildirildi. El Halil’deki Vakıflar Müdürü Nidal el-Caberi, Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağı dikilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Caberi, İsrailli yetkililer ve bir grup Yahudi yerleşimcinin, caminin çatısına ve duvarlarına İsrail bayrakları astığını belirtti. Vakıflar Müdürü Caberi, “Bu yapılan, kutsal mekanların ve uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlal edilmesinin yanı sıra Filistinliler, Araplar ve İslam ümmetinin hassasiyetlerine yönelik bir provokasyondur” dedi. İsrail’in duvarlar, avlular ve namaz kılınan yerler de dahil olmak üzere özelliklerini değiştirerek caminin tüm kontrolünü ele geçirme yolunda ilerlediğini aktaran Caberi, bu ibadethanede gayrimüslimlerin hiçbir haklarının olmadığını vurguladı.

Filistin’den kınama

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, camiye İsrail bayrağının asılması kınandı. Açıklamada, “Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağını dikmek uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali ve vatandaşların ve Müslümanların duygularına açık bir provokasyondur. Bu olayı kınıyoruz.” ifadesine yer verildi. Tarihe “El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı” olarak geçen saldırıda 29 Filistinli vefat etmiş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı. Ramallah - aa

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Aksa’ya yine baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail’in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif’e girişine ise izin verilmedi. İsrail polisi baskın sırasında Aksa’da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi. Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti. Kudüs - aa