"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

İsrail’den yeni tahrik: Camiye siyonist bayrağı

05 Mayıs 2022, Perşembe 21:09
İsrail, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağı dikti. Vakıflar Müdürü Nidal el-Caberi, “Bu yapılan, İslam ümmetinin hassasiyetlerine yönelik bir provokasyondur” dedi.

İsrail yönetiminin İsrail Bağımsızlık Günü’nü kutlamak bahanesiyle El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağı diktiği bildirildi. El Halil’deki Vakıflar Müdürü Nidal el-Caberi, Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağı dikilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Caberi, İsrailli yetkililer ve bir grup Yahudi yerleşimcinin, caminin çatısına ve duvarlarına İsrail bayrakları astığını belirtti. Vakıflar Müdürü Caberi, “Bu yapılan, kutsal mekanların ve uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlal edilmesinin yanı sıra Filistinliler, Araplar ve İslam ümmetinin hassasiyetlerine yönelik bir provokasyondur” dedi. İsrail’in duvarlar, avlular ve namaz kılınan yerler de dahil olmak üzere özelliklerini değiştirerek caminin tüm kontrolünü ele geçirme yolunda ilerlediğini aktaran Caberi, bu ibadethanede gayrimüslimlerin hiçbir haklarının olmadığını vurguladı.

Filistin’den kınama

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, camiye İsrail bayrağının asılması kınandı. Açıklamada, “Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrağını dikmek uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali ve vatandaşların ve Müslümanların duygularına açık bir provokasyondur. Bu olayı kınıyoruz.” ifadesine yer verildi. Tarihe “El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı” olarak geçen saldırıda 29 Filistinli vefat etmiş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı. Ramallah - aa

***

Aksa’ya yine baskın    

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail’in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif’e girişine ise izin verilmedi. İsrail polisi baskın sırasında Aksa’da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı. İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi. Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi’ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti. Kudüs - aa     

AA

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    40 milyon kişi daha açlık sınırının altında

    Dünya Sağlık Örgütü: 15 milyon ölüm Kovid-19 ile bağlantılı

    Hafta sonu da serin ve yağışlı geçecek

    Son 24 saatte 11 kişi vefat etti, 1253 kişinin testi pozitif çıktı

    İsrail’den yeni tahrik: Camiye siyonist bayrağı

    İlaç yokluğu alarm veriyor

    Türkiye hızla yoksullaşıyor

    Gıdada 3 haneye gidiyoruz

    Her gün zarar ediyoruz

    KHK acısını çok iyi biliyoruz

    Kamu ihalelerinde iş tersine döndü

    Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Fed faiz arttırdı, daha da zorlanacağız

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Lukaşenko: Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasını beklemiyordum

    Rusya, Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

    Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

    Sığınmacılar siyaset malzemesi yapılmasın

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Trabzonlu hemşehrin olarak sana küskünüz!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sığınmacı krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Hızır ile İlyâs (as) 6 Mayıs’ta buluştu mu?
    Şükrü BULUT

    Çatışma ve iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam-ı Âzam Ebû Hanife
    Genel

    Nurdan Katreler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Soydan

    Ermeni sürgünü
    İbrahim ERSOYLU

    Uhuvvet ve tesanütle fitne tuzaklarını bozmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.