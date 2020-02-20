"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

İsrail, Doğu Kudüs’e 5 binden fazla yasa dışı konut inşa edecek

20 Şubat 2020, Perşembe 17:39
İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimi yakınında yeni konut inşası planına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söyledi.

İsrail medyası, nüfusu 40 bini bulan yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimine yeni konutların inşasıyla birlikte 10 bin Yahudi yerleşimcinin daha geleceğini yazdı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

AA

Etiketler: İsrail, Doğu Kudüs, yasadışı konut
Okunma Sayısı: 63
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

    Irak'tan 'virüs' önlemi: İran sınır kapısı kapatıldı

    İsrail, Doğu Kudüs’e 5 binden fazla yasa dışı konut inşa edecek

    Zehirsiz sofralar mümkün

    Dünya genelindeki vaka sayısı 75 bin 700'ü geçti

    Modern hayat aileyi sarsıyor

    'İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli bir yer kalmadı'

    Almanya'daki saldırıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Başakşehir, Portekiz'de avantaj arıyor

    Almanya'da Türklerin de öldüğü saldırıya ilişkin son durum?

    Karantina altındaki gemide 2 kişi öldü

    ''Alman makamlarının çaba göstermesini bekliyoruz"

    'Rize'deki hasta koronavirüs değil'

    UNICEF de uyardı: Nijer'deki insani kriz endişelendiriyor!

    IMF'den 'yeni tip koronavirüs' uyarısı!

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon açıklaması

    Türkiye'den Esed rejimine ay sonuna kadar müddet

    ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine Türkiye uyarısı!

    İran'da da yeni tip koronavirüs alarmı: 2 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü!

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu fiyaskosu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka direniş Gezi’de de çöktü
    Ahmet BATTAL

    Utanç ve gurur duyduk…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir’in uykusuz geceleri
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz olmaz
    Genel

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde kadınların statüsü zor mudur?
    Mikail YAPRAK

    Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî saadet hazinesinin bileti: İman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.