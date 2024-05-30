İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı devam eden saldırılarıyla dünyayı tam bir kaosa sürüklediğini belirtti.

Fas merkezli ICESCO’dan yapılan yazılı açıklamada, “dünyayı hiçbir yerin veya kimsenin kurtulamayacağı bir kaosa sürükleyen İsrail’in düşmanlığına karşı gerçek şekilde tüm dünyanın birlikte sesini yükseltmesi” gerektiği vurgulandı. İsrail’in “öldürme ve imha makinesi” şeklinde nitelendiği açıklamada, İsrail ordusunun keyfilik, nefret ve pervasızlık açısından insanlığın daha önce tanık olmadığı suçlar işlediği ifade edildi.

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