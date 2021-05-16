'İsrail'e ABD desteği ahlâk dışı'

ABD’li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin İsrail’in Filistin’deki saldırılarına desteğini “mide bulandırıcı” ve “ahlâk dışı” olarak niteledi.

Gazze’de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Omar, ABD’nin, İsrail’in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi. Söz konusu paylaşımında Omar, “ABD’nin bu şiddetli katliâmı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı. ABD’nin aktif bir şekilde ateşkesi engellediği ve sivillerin katledilmesine izin verdiği başka bir zaman bilmiyorum.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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