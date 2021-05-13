İsrail'e bir tepki de ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nden

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) işgal altındaki Doğu Kudüs'te çatışmaları takip eden en az 8 gazetecinin İsrail polisi ve askerleri tarafından yaralandığını bildirdi.

CPJ, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail makamları, güvenlik güçlerinin, protestoları takip eden gazetecilere zarar vermemesini sağlamalı ve gazetecileri plastik mermi ile vuran polis memurlarıyla askerlerin saldırılarını araştırmalı." ifadelerine yer verdi.

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Temsilcisi Ignacio Miguel Delgado, açıklamada, "Gazeteciler, İsrail güvenlik güçlerinin onları plastik mermilerle pervasızca vuracağından korkmadan Kudüs'teki gösterileri takip edebilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Temsilcisi Ignacio Miguel Delgado, açıklamada, "Gazeteciler, İsrail güvenlik güçlerinin onları plastik mermilerle pervasızca vuracağından korkmadan Kudüs'teki gösterileri takip edebilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarına ve çalıştıkları medya kuruluşlarının haberlerine göre, İsrail güvenlik güçlerinin 7-10 Mayıs tarihleri arasında Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki protestoları takip eden en az 8 yerel ve uluslararası gazeteciyi yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, 7 Mayıs'ta Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf ve AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh'in de İsrail askerleri tarafından atılan plastik mermilerle çeşitli yerlerinden yaralandıkları bilgisine yer verildi.

Aynı gün Saleh Zighari, Atta Awisat ve Abd al-Aafu Zughayer adlı Filistinli gazetecilerin de yaralandıkları belirtildi.

Açıklamanın devamında, İsrail polisinin 10 Mayıs'ta da Alkharouf ve Abu Rmeleh'in yanı sıra AA muhabiri Esat Fırat'ın da yine plastik mermilerle yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Yaralı gazeteci sayısı, iki bölgesel basın özgürlüğü grubu olan Skeyes Medya ve Kültürel Özgürlük Merkezi ile MADA Kalkınma ve Medya Özgürlüğü Merkezinin yaptığı yazılı basın açıklamaları ile de doğrulandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi yaralandı.