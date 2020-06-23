İsrail’e uyarı: Sınırları değiştirme hakkın yok

BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’yı ilhak planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

BM Genel Kurulunun bu konudaki tutumunun çok net olduğunu hatırlatan ve iki devletli çözüm çağrısını yineleyen Bande, ‘’Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır.’’ ifadelerini kullandı. AA

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