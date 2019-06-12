"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İsrail Gazze'de sivil alanları hedef aldı

12 Haziran 2019, Çarşamba 15:41
İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillere ait alanları kasten hedef aldığını belirtti.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, sivillere ait konutların bulunduğu alanları kasten hedef aldığını ve şehit edilen 25 Filistinliden 3'ü kadın 2'si çocuk 13'ünün sivil olduğunu açıkladı.

B'tselem tarafından hazırlanan raporda, sivilleri öldüren bombardımanların 3-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Bu insanların öldürülmesi, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde sivillerin yaşadığı konutları hedef alan İsrail politikasının öngörülebilir bir sonucuydu." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 350'den fazla hedefi vurduğu, 153 kişiyi yaraladığı ve 3'ü kadın 2'si çocuk 13 sivili şehit ettiği kaydedilen raporda, "Daha önceki askeri operasyonlarda olduğu gibi, İsrail bu sefer de konut ve ofis binalarını kasten hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırı öncesinde evlerde yaşayan sivillere ciddi bir uyarıda bulunmadığı vurgulanırken, söz konusu saldırılarda 52 evin tamamen yıkıldığı, 65'i çocuk 327 kişiden oluşan 52 ailenin evsiz kaldığı ve 700 sivil konutun da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hiçbir ayırım gözetilmediği belirtilerek, "Ayrıca, saldırıya katılan askerlerin hiçbiri sorumlu tutulmayacak. Çünkü ordunun gözünde askerler emirleri yerine getirmekten başka hiçbir şey yapmadılar." denildi.

İsrail ordusunun mayıs ayının ilk haftasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

AA

Etiketler: İsrail, Gazze, sivil alan
Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

    Zarif: BAE bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor

    Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinden biri yakalandı

    Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 37 ölü

    Ruhani: ABD yaptırımları gücünü kaybetti

    YSK, AKP'nin itirazını reddetti

    NY Times bundan sonra siyasi karikatür yayımlamayacak

    Hulusi Akar'dan 'mektup' yorumu: Müttefiklik ruhuna uygun değil

    Dünyada enerji tüketimi artışta

    'Dev final için İstanbul'a 50 bin İngiliz gelecek'

    İdlib'de hava saldırıları: 8 ölü

    ÇAYKUR'dan yaş çay alım rekoru

    Sudan'da geçiş konseyi kurulacak

    Erdoğan yarın kabineyi toplayacak

    Trump göç anlaşmasını yanlışlıkla ifşa etti

    Binali Yıldırım: Soruları istemedim

    Tunceli'de yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

    Mültecilerin hakları korunmalı

    8 Ramazan’da 19 bin sivil öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    YKS’ye girecekler dikkat!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasete 31 Mart ayarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şerrinden Allah’a sığındığımız siyaset
    Süleyman KÖSMENE

    Tekfire cür’et edenler düşünsünler
    Genel

    Emaneti ehline vermemek zulümdür
    Risale-i Nur'dan

    İman ilmi, ekmek ve su gibidir
    Genel

    Yiyecek arzusu giderilir mi?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Asırlık kadın-aile serencamımız
    Sebahattin YAŞAR

    Hesapta olmayan sonuçlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.