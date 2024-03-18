İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze kentinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.



Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, "Hamas yetkilileri tarafından kullanıldığına dair alınan istihbaratın ardından Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlendiği" ifade edildi.

Haberde, "İsrail güçleri sağlık kompleksinden (Şifa Hastanesi) açılan ateşe maruz kaldı ve aynı şekilde karşılık vererek 2 kişiyi yaraladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri ile iç istihbarat birimi Şabak (Şin-Bet) güçlerinin Şifa Hastanesi'nde "terörist faaliyetleri engellemek ve saldırganları yakalamak için çalıştığını" öne sürdü.

Adraee, "operasyon ve kuşatma sırasında ordu güçlerine Şifa Hastanesi'nin içinden ateş açıldığını, buna ateşle karşılık verildiğini ve saldırganların yaralandığını" iddia etti.

Gazze'deki Filistin hükümeti: İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni basarak içeride ateş açması savaş suçudur

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren Şifa Hastanesi'ne tanklar, ağır silahlı askerler ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenleyerek hastanenin içinde ateş açmaya başladığı, bunun yaralılar, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni tank, İHA ve silahlarla basarak içeride ateş açması, İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki niyetini doğrulayan savaş suçudur." ifadesine yer verildi.

Bu durumun hastanedeki binlerce insanın hayatını tehdit ettiği dile getirilen açıklamada, bu yapılanlar "halen çeşitli suçlar ve katliamlar işleyen, sağlık sektörünü ortadan kaldırma, hastaneleri yok etme niyetinde olan" İsrail ordusunun kara siciline eklenen bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

"İşgal ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ne baskın yapmasını en güçlü ifadelerle kınıyor ve bunu açık bir savaş suçu, uluslararası hukukun ihlali, uluslararası anlaşmaların ihlali ve insanlığa karşı suç olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, sağlık personeli, yaralılar, hastalar ve yerinden edilenlerin güvenliği ile yaşamlarından tamamen İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

İsrail'i dizginlemek ve sağlık sektörüne, tıbbi kurumlara, hastanelere yönelik saldırılarını, soykırım savaşını durdurmak için uluslararası örgütler ile tüm ülkelere derhal ve acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca "sağlık sektörünü yok etme planı çerçevesinde işlediği bu organize ve planlı suçlarını durdurması için" İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ne yönelik yaptıkları uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi.

Şifa Hastanesi'ne saldırının amacının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini çökertmek olduğu kaydedilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından İsrail güçleri sorumlu tutuldu.

İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli direniş güçleri arasında şiddetli çatışmalar eşliğinde patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha öldüğü, 116 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralı sayısının da 73 bin 792'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından BM'ye İsrail’in Şifa Hastanesindeki "katliamını" durdurması çağrısı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinin kapısında yangın çıktığı, hastaneye sığınan kadın ve çocuklar arasında dumandan etkilenenler olduğu ve iletişimin kesildiğine dikkat çekilerek, çok sayıda sığınmacının özel ameliyathane binası ile 8 numaralı binadaki acil durum bölümünde mahsur kaldığı vurgulandı.

Çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı, yangının söndürülememesi nedeniyle yaralıların kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, pencerelere yaklaşan herkesin hedef alındığına işaret edildi.

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesine yönelik bir kez daha katliam yaptığına dikkat çekilen açıklamada, BM ile tüm uluslararası kurumlara İsrail'in Şifa Hastanesinde hasta, yaralı, sığınmacı ve sağlık personeline yönelik devam eden bu katliamını durdurması çağrısı yapıldı.

Hamas'tan uluslararası kuruluşlara Gazze'de kalan tıbbi tesislerin korunması çağrısı

Hamas, İsrail ordu güçlerinin Şifa Hastanesine baskın düzenlemesine ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, bu sabah içindeki hastaları, sağlık personelini ve yerinden edilmiş insanları umursamadan doğrudan Şifa Hastanesini hedef alarak yeni suç işlediği belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların ve Filistin halkına karşı sürdürdüğü imha savaşının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya ve ordusuna herhangi bir zafer imajı sağlamayacağı kaydedildi.

Bu yapılanların, savunmasız sivilleri hedef alarak herhangi bir askeri başarıya ulaşma konusundaki kafa karışıklığının ve umudun kaybolmasının bir ifadesi olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin İsrail ordusuna karşı harekete geçmemesinin, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik savaşını sürdürmesine yeşil ışık yaktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlara, Gazze Şeridi'nde kalan tıbbi tesislerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri ve İsrail'in sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçları belgelemeleri çağrısında bulunuldu.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık hizmetleri sistematik şekilde yok ediliyor

Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri Christopher Lockyear, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de son durum, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorluklar ve kıtlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MSF'nin 7 Ekim öncesinde Gazze'de sahada olduğunu hatırlatan Lockyear, Gazze'de yaşayanların son 15 yıldır abluka altında olduğunu söyledi.

Lockyear, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği "korkunç" saldırıların ardından Gazze'deki durumun hızla kötüleştiğine tanık olduklarını bildirdi.

"Gazze genelinde bir felaket yaşanıyor. Özellikle neredeyse hiç erişimimizin olmadığı Gazze'nin kuzeyindeki durumdan endişeliyiz." ifadesini kullanan Lockyear, burada kıtlık yaşayan insanların durumundan da çok kaygılı olduklarını vurguladı.

Lockyear, şu anda 1,5 milyon kişinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine İsrail'in kara saldırısı gerçekleştirmesi durumunda neler yaşanacağına dair "inanılmaz derecede endişeli" olduklarının altını çizdi.

"Gazze'de erişimimizin olmadığı çok büyük alanlar var ve oralarda ne olduğunu bilmiyoruz." diyen Lockyear, Gazze'deki sağlık sisteminin 7 Ekim öncesinde de içler acısı bir durumda olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki hastalara yüksek kalitede bakım sağlamak şu anda son derecede zor

Lockyear, "(7 Ekim) O günden sonra Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetlerinin sistematik şekilde yok edildiğini görüyoruz. Tahliyeler dolayısıyla sağlık ekiplerimiz hastane hastane dolaştı. Bu, yüksek kalitede tıbbi bakım sağlamanın bir yolu değil, bizim yapmak istediğimiz bir şey de değil. Hastalarımızın birçoğu değişik şekilde yaralanmış durumda. Tedavisi zor kırıkları olanlar, silahla ve şarapnel parçalarıyla yaralanmalar gibi. Bu, yüksek düzeyde ve sürekli tıbbi bakım gerektiriyor. Birkaç hafta veya ay boyunca sürekli yüksek kalitede bakıma ihtiyaç duyan hastalar görüyoruz. Gazze'deki hastalara bu imkanı sağlamak şu anda son derecede zor, hatta imkansız." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyinde ve ortasında 3'ü hastane olmak üzere 6 sağlık tesisini desteklediklerini söyleyen Lockyear, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ndeki çalışanlara da destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Lockyear, "Gazze'de artık bir sağlık sisteminden bahsedemiyoruz. Geçmişte Gazze'nin kuzeyindeki diğer hastanelere destek olmuştuk, kuzeydeki operasyonlarımızı artırmayı çok isterdik ama oraya erişim inanılmaz derecede zor. Gazze'nin kuzeyindeki insanları tedavi edebilmeyi ve onları destekleyebilmek için buraya erişmeyi gerçekten çok isteriz." diye konuştu.

Gazze'deki insani yardım kısıtlamalarına da işaret eden Lockyear, Gazze'ye havadan yardım indirilmesine ilişkin görüntüler ve deniz yoluyla yardımların ulaştırılması için geçici liman yapılması tartışmalarının "buradaki asıl sorunla ilgili dikkatleri dağıtmasından" endişe duyduklarını vurguladı.

"Siyasi çözüme ihtiyacımız var"

Lockyear, "Ne kadar havadan yardım olursa olsun veya (geçici) liman Gazze'deki duruma çözüm bulamayacak. Bir siyasi çözüme ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Gazze'de insanların gelişigüzel bombalanmalarını önleyecek ve insani yardım akışına izin verebilecek bir ateşkese ihtiyaç olduğuna işaret eden Lockyear, bu kapsamda sürdürülebilir tedavi için kalifiye sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu kişilerin güvenlik içinde çalışabilmesi gerektiğini söyledi.

Lockyear, "Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti ve genel insani yardım sağlayabilmeleri için tehdit ve ayrım gözetmeyen bombalanma korkusuna maruz kalmamalı. Gazze'de gerçekten anlamlı insani yardım olduğunu iddia edebilmek için şu anda görünenden çok daha fazlasına, çok daha fazla erişime, tedarike ve güvenliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Gazze'nin son birkaç ayda karşı karşıya olduğu ablukanın son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Lockyear, sağlık tesislerinde giderek artan "yetersiz beslenme" oranlarına tanık olduklarını dile getirdi.

"Gazze'nin kuzeyindeki insanları göremediğimiz için son derece endişeliyiz"

Lockyear, "Bu ablukayla açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasından korkuyoruz. Biz bunun farkındayız, personelimiz bize kendilerinin ve ailelerinin aç kaldığını, yetersiz beslenme sıkıntısı çektiklerini söylüyor. Erişimimizin olmadığı Gazze'nin kuzeyindeki insanları göremediğimiz için son derece endişeliyiz." diye konuştu.

Hastaneler ve sağlık tesislerindeki durumun da çok karmaşık olduğuna işaret eden Lockyear, kaliteli tıbbi bakım için güvenlik ve temel tıbbi malzemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lockyear, Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşasına ilişkin tahminde bulunmanın imkansız olduğunu kaydederken, "Şu anda hayatta kalma modundayız. Operasyonlarımızı günlük olarak sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.