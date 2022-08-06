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6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İsrail, Gazze'ye 160 füze fırlattı

06 Ağustos 2022, Cumartesi 14:55
İsrail Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait uçak ve tanklar, "roket fırlatma üniteleri, altı silah üretim atölyesi ve İslami Cihad gözlem noktaları" olduğu gerekçesiyle Gazze içinde 30 noktayı vurdu.

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Ordu, Gazze şeridinden İsrail'e doğru 160 kadar füze fırlatıldığını, hava savunma sistemlerinin 60 kadar füzeyi imha ettiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Ran Kochav, yaptığı açıklamada, ordunun "Gazze'ye yönelik operasyonun bir hafta sürmesine hazırlandığını" ve İsrail'in şu anda bir ateşkes görüşmesi yürütmediğini paylaştı.

Bu sırada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bazı şehirlerinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Tel Aviv yakınlarındaki Rishon LeTsiyon bölgesindeki kumsalın bugün kapatıldığı aktarıldı.

Güneydeki Eshkol bölgesine bir ahırın yakınlarına füze şarapnel parçasının düştüğü ve bir İsraillinin hafif yaralandığı, ayakta tedavi edildiği bildirildi.

İslami Cihad: İsrail'e doğru yeniden füze atıldı

Gazze içindeki Filistinli direniş örgütü İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e doğru yeni bir tur füze attıklarını açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri, bazı askeri noktaları hedef aldıklarını, İsrail'in saldırılarına karşı füze ve havanlarla karşılık verdiklerini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarına ikinci günde devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 11 Filistinlinin vefat ettiğii 80 sivilin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in dünkü saldırılarında, İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

AA

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