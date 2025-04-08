İsrail, Gazze'yi 4 koldan kuşatıyor

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını artırdı. Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Gazze Şeridi 4 ayrı bölgeye bölünmüş durumda ve “nüfus adaları’ kuşatma altına alınmış bulunuyor.

Bu, Tel Aviv’deki siyasî kaynakların, Hamas liderliğini İsrailli tutukluların yarısının serbest bırakılması yönündeki bir öneriyi kabul etmeye zorlamak amacıyla ABD yönetiminin Binyamin Netanyahu hükümetine savaşı Gazze’de ve ayrıca Batı Şeria’da genişletmesi için yeşil ışık yaktığını ortaya çıkardığı bir zamanda meydana geldi. Askerî kaynaklar, İsrail ordusunun önümüzdeki günlerde Gazze Şeridi topraklarının yüzde 40’ını, İsrail güçlerinin geri döndüğü Morag ekseni (Refah’ı Gazze Şeridi’nin geri kalanından ayıran, batıda denizden, doğuda Selahaddin Caddesi’ne ve İsrail sınırına kadar uzanan) ve Philadelphi ekseni olmak üzere iki eksende olanlara benzer şekilde, kara ve deniz arasında dört bölgeye bölerek kontrol edeceğini belirtti. Haber Merkezi

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