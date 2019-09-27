İsrail güçleri 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesinde, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişi yaralandı.

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişiyi yaraladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. AA

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