İsrail güçleri 9 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail, Filistinli aileye ait evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait yapım aşamasındaki bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Tulkerim kentine bağlı Cubara beldesinde Filistinli Şahade Azzam'a ait inşa halindeki ev, beldeye baskın düzenleyen İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail güçleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak yıkımın yapıldığı evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı.

Yıkıma gerekçe olarak ise söz konusu evin Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve "ruhsatsız" olduğu gösterildi.

İsrail askerleri gece saatlerinde de işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl sonu 8 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı silahlı saldırının sorumlusu olduğu iddia edilerek öldürülen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin evini yıkmıştı.

İsrail binlerce evi yıkma tehdidinde bulunuyor

İmar izni konusunda Filistinlilere zorluk çıkaran ve başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.