İsrail havayolu 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak

Koronavirüs vakasının 77'ye yükseldiği İsrail'de havayolu El-Al 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracağını açıkladı. Ayrıca yurtdışından gelenlere karantina şartı koyan Tel Aviv yönetimi İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmayacağını belirtmişti. Bu uygulama yarın başlatılacak.

İsrail'in havayolu şirketi El-Al'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle talebin azalması üzerine çalışanlarının büyük bölümünü ücretsiz izne ayıracağı bildirilirken, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiği duyuruldu. İsrail'in kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, El-Al'ın Kovid-19 nedeniyle 6 bin 300 çalışanından 4 binine gelecek hafta ücretsiz izin vereceği belirtildi. İznin süresine ilişkin bilgi verilmedi. El-Al'ın 650 pilotundan 600'nün de ücretsiz izin verilecek şirket çalışanları arasında yer aldığı ifade edildi. Şirket daha önce de Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini azaltma kararı almıştı.

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.