İsrail, Hıristiyanlara da rahat vermiyor

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, 6 Mayıs Cuma günü itibarıyla ABD’nin New York kenti ziyaretini başlattı.

New York’taki temasları kapsamında Hıristiyan bazı yetkililerle bir araya gelen Kral Abdullah, “Arap Hristiyanlar, Orta Doğu’nun hem geçmişi hem bugünü hem de geleceğinin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi. Hıristiyanların bölgedeki varlığını korumak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Kral Abdullah, Filistin’in işgal altındaki topraklarında bulunan kiliselerin radikal örgütlerin ihlallerine veya yüksek vergilere maruz kaldığını aktardı. AA

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