İsrail’i İslâm Birliği durdurur

Malezya’daki seminerde İslÂm dünyasındaki bölünmeler konuşuldu. Dr. Muslim İmran: “Eğer ümmet diyalog ve birlikte hareket etmek için fırsatlar oluşturursa, İsrail’in aşırı politikalarının son bulacağını düşünüyorum” dedi.

Malezya Uluslararası Yüksek İslam Araştırmaları Enstitüsünde (IAIS) “İslâm Dünyasındaki Bölünmeler: Sorunlar ve Görüşler” semineri düzenlendi. Malezya İslâm Teşekkülü Danışma Kurulunun (MAPIM) himayesinde yapılan ve farklı ülkelerden bilim insanlarının katıldığı seminerde, İslâm ülkelerinde aşırılık ve terör faaliyetleriyle mücadele, İslamofobi sorunu ve Müslüman dünyadaki tekfirci akımlar değerlendirildi.

‘İslam’ı korku dini olarak göstermeye çalışıyorlar’

MAPIM Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, İslâm’ın terörize edilmesi ve küresel İslamofobi üzerine yaptığı konuşmasında, Batı ülkelerinin İslâm’ın imajını zedelemek için Orta Doğu’daki terör yapılanmalarını desteklediğini belirtti. Mohd Azmi, “DEAŞ ve El Kaide gibi yapılanmalar kendiliğinden oluşmadı, bunlar bir şekilde oluşturuldu. Başta ABD olmak üzere Batı güçleri, bu organizasyonları öne sürerek İslâm’ı korku dini olarak göstermeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Buna karşı İslâm dünyasının ayrılıklara düşmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Müslümanlar üzerindeki bölücü faaliyetler

Adil Dünya İçin Uluslararası Hareket kuruluşunun Başkanı Dr. Chandra Muzaffar, “Özellikle dünya tarihinin son yüzyılına, İslâm dünyasındaki bölünmeler ve iç savaşlar damgasını vurmuştur” şeklinde konuştu. Malezya Filistin Kültür Organizasyonu Genel Başkanı Dr. Muslim İmran, faaliyetin ardından İsrail’in İslâm dünyası üzerindeki bölücülük faaliyetlerini öne çıkardığını belirtti. İmran, “Eğer ümmet, diyalog ve birlikte hareket etmek için fırsatlar oluşturursa İsrail’in aşırı politikalarının son bulacağını düşünüyorum” dedi.