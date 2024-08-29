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29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İsrail'i koruma tatbikatında Türk savaş gemisi

29 Ağustos 2024, Perşembe 00:58
İsrail’i korumakla görevli ABD gemisi ile yerli ve millî gemimizin ortak tatbikatı büyük tepki çekti.

İktidar ve msb niye sessiz?

Doğu Akdeniz’de İsrail’i korumak için görevlendirilen ABD gemisi ile yerli ve millî gemimiz TCG’nin ortak tatbikatı kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanırken, iktidarın, özellikle Millî Savunma Bakanlığının ve iktidar medyasının sessizliği dikkat çekici ve manidar bulundu.

Skandalı gizleme çabası

İsrail’i korumak için yapılan yığınak kapsamında geçen yıl da güney limanlarımıza gelen ABD 6. Filosu ile ortak tatbikat yapılmıştı. O dönem bu tatbikat için iktidar medyasında güzellemeler yapılırken, bu defaki sessizlik “skandalı gizleme çabası” olarak yorumlandı.

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İsrail'i koruma tatbikatında Türk savaş gemisi

ABD ve Türkiye'nin ortak deniz tatbikatına dair ayrıntılar U.S. Naval Institute tarafından duyurulurken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doğu Akdeniz’de İsrail’i korumak için görevlendirilen ABD gemisi ile 'yerli ve milli gemimiz' TCG’nin ortak tatbikatı, kamuoyunda büyük tepkilere ve tartışmalara yol açtı. İktidar ve ona yakın medya büyük bir sessizlik içindeyken, tam bir yıl önce yine Doğu Akdeniz’de yapılan ortak tatbikat duyurulmuştu. 

Euronews'in haberine ABD ve Türkiye'nin ortak deniz tatbikatına dair ayrıntılar U.S. Naval Institute tarafından duyurulurken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

13-17 Ağustos tarihleri arasında 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) USS Wasp (LHD-1) isimli amfibi hücum gemisi ile Türkiye’nin ilk amfibi savaş gemisi TCG Anadolu'nun (L400) 13-17 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz’de ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

U.S. Naval Institute tarafından 19 Ağustos tarihinde paylaşılan bilgide, tatbikata USS Oak Hill (LSD-51) ve TCG Gökova (F496) gemilerinin de katıldığı bildirildi. Tatbikat ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) veya hükümet tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Wasp Amfibi Hazır Grubu 1 Haziran'dan itibaren Doğu Akdeniz’de bulunuyor. USS New York (LPD-21) ve USS Oak Hill (LSD-51) gemileri de eşlik ediyor. USS Wasp, İran ya da Hizbullah'ın İsrail'e olası saldırılarına karşı Amerikan yönetiminin bölgeye gönderdiği iki Amerikan amfibik hücum gemisinden biri. 24’üncü Özel Harekat Yetenekli Seferi Deniz Piyade Birimi’ni taşıyan USS Wasp’ın Güney Kıbrıs'ta bulunan Limasol Limanı’na demirlemesi, tepkilere yol açmıştı.

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ABD’nin Akdeniz'de artan varlığı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin güdümlü füze denizaltısı USS Georgia'yı (SSGN-729) Orta Doğu'ya konuşlandırdığını söyledi. Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı, 154 Tomahawk Kara Saldırı Füzesinin yanı sıra özel harekat kuvvetlerini de taşıma kapasite sahip. Doğu Akdeniz’de görev yapan ABD 6. Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, USS Georgia’nın da Akdeniz’de faaliyet gösterdiği bildirildi. 27 Temmuz tarihinde 6. Filo’ya bağlı USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt'in (DDG 80), Limasol limanına ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından eleştirildi.

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